Yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı
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Yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı

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Sağlık Bakanlığı, varyant virüslerin yayılımının önüne geçebilmek için Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi. Buna göre yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi'ni güncellendi.

TEST İÇİN BEKLEME SÜRESİ 10 GÜNE UZATILDI

Bir önceki rehberde yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi ise 14 gün olacak. Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.

AŞILILARA DA TEMAS HALİNDE 14 GÜN KARANTİNAYA GİRECEK

Aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var. Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu. Yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.

Yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı
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