Yakın Doğu Üniversitesi'nde Modern Sanat Müzesi için hazırlanan kişisel resim sergisi açıldı

25.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:51

YAKIN Doğu Üniversitesi'nde Modern Sanat Müzesi için hazırlanan Kişisel Resim Sergisi açıldı. Kazakistanlı ve Türk sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışını Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel yaptı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in açılışını yaptığı karma resim sergisinde Kazakistanlı sanatçılar Umirbek Tleuliyev, Guldana Zhurkabayeva, Pyotr Kishkis, Gulnar Askarova, Aibek Aibek ile Türkiyeli baskı resim sanatçıları Dalila Özbay, Aslıhan Kaplan Bayrak, Umut Germeç, Mesut Eren, Can Aytekin, Kadir Selçuk Yaşa'nın ve Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan eserlerinden yer aldı. oluşan kişisel Serginin açılışına Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

"MÜZELER TOPLUMUN VE GELİŞİMİN HİZMETİNDEDİR"

Açılışta konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, müzelerin içerisinde geçmişe dair izler barındırdığını ve büyük önem taşıdıklarını söyledi. Müzelerin toplumun ve gelişimin hizmetinde olduğunu ve halka açık, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sürekliliği olan kurumlar olduğunu belirtti.

"KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ SANAT DÜNYASINDA ÖNEMLİ BİR YER ALACAK"

Kazakistan sanatçıları adına konuşan Guldana Zhurkabayev, teşekkür ve şükranlarını belirterek başladığı konuşmasına Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e, Türk dünyasının kültür ve sanatının gelişmesine atılan her adım için, şahsı, Kazakistan sanatçıları ve tüm Kazak halkı adına teşekkür etti. Zhurkabayev, "sanat dilini herkes anlar, çünkü bu sınırı olmayan bir dildir. Her yaratıcının misyonu, kendi gönlünden parçasını eserinde bırakmaktır." dedi.

"SANATIN NE AMBARGOSU OLUR NE DE YASAKLANMASI"

Törenin açılışını yapan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de "Türk gelenekleriyle milli değerlerimiz ülke sanatı açısında da oldukça önemlidir. Bu değerlerin gerek gençlerimize, gerekse yurt dışından gelen misafirlerimize anlatılması şarttır" dedi. Ressamlık sanatının kimsenin görmediğini görmek, kimsenin hayal edemediğini hayal etmek olduğunu vurgulayan Üstel, "Sanatın ne ambargosu olur ne de, nede yasaklanması" diyerek sanatta özgürlüğün önemini bir kez daha vurguladı.

Sergi 06 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Sanat Merkezi sergi salonunda gezilebilecek.

Kaynak: DHA

- İstanbul