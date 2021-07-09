Yakın bir zamanda PUBG arenasına giren Kafalar Esports Metebey ile anlaştı!

KafalarEsports PUBG kadrosu için Metebey ile anlaştı!

Yakın bir zamanda PUBG arenasına giren espor organizasyonu Kafalar Esports Metebey ile anlaştı. Başarılı takım Metehan "Metebey" Avcı transferini sosyal medyadan yaptığı bir gönderi ile duyurdu.

Metehan "Metebey" Avcı son olarak XFlow Esports'da forma giymişti. Yapılan transferin ardından Kafalar Esports kadrosu aşağıdaki gibi şekillendi:

Alaattin "Nailqop13" Nail

Salih Ahmet "Ruern" Demirbaş

Tunay "Z3R3F" Aytaç

Berkim "Murfle" Azim

Metehan "Metebey" Avcı

Kafalar Esports transferin ardından XFlow Esports'a transfer sürecindeki yaklaşımları ve olumlu tutumları için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. olarak başta Metehan'a olmak üzere Kafalar Esports ve XFlow Esports'a başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros