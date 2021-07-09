Yakın bir zamanda PUBG arenasına giren Kafalar Esports Metebey ile anlaştı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yakın bir zamanda PUBG arenasına giren Kafalar Esports Metebey ile anlaştı!

Yakın bir zamanda PUBG arenasına giren Kafalar Esports Metebey ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

KafalarEsports PUBG kadrosu için Metebey ile anlaştı!

Yakın bir zamanda PUBG arenasına giren espor organizasyonu Kafalar Esports Metebey ile anlaştı. Başarılı takım Metehan "Metebey" Avcı transferini sosyal medyadan yaptığı bir gönderi ile duyurdu.

Metehan "Metebey" Avcı son olarak XFlow Esports'da forma giymişti. Yapılan transferin ardından Kafalar Esports kadrosu aşağıdaki gibi şekillendi:

Alaattin "Nailqop13" Nail

Salih Ahmet "Ruern" Demirbaş

Tunay "Z3R3F" Aytaç

Berkim "Murfle" Azim

Metehan "Metebey" Avcı

Kafalar Esports transferin ardından XFlow Esports'a transfer sürecindeki yaklaşımları ve olumlu tutumları için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. olarak başta Metehan'a olmak üzere Kafalar Esports ve XFlow Esports'a başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

Espor sektörü, İYİ Parti gündeminde! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek verdi
Espor sektörü, İYİ Parti gündeminde! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu İbrahim Selim Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yakın bir zamanda PUBG arenasına giren Kafalar Esports Metebey ile anlaştı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 12:46:25. #1.14#

title