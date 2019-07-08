Yaka Kanyonu, doğa severlerin gözdesi

Isparta'nın Aksu ilçesinde, Anamas Dağı'nın zirvesinden akan eriyen kar sularının oluşturduğu Yaka Kanyonu, doğaseverlerin son dönemde gözde bir uğrak yeri haline geldi.

Beyşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünün son adresi Yaka Kanyonu oldu.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen doğa yürüyüşünde katılımcılar, toplu ulaşım araçlarıyla geldikleri bölgede önce 2 kilometrelik ormanlık alanda yürüyüş yaptı, ardından kanyona ulaşarak içerisinde akan sulardan geçiş yaptı.

Geçiş için başlarına baret giyen, ayaklarına ise kaydırmaz ayakkabılarla suya giren doğa severler, zaman zaman insan boyuna ulaşan su içerisindeki mini şelalerin altında serinleme imkanı da buldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Topluluk olarak bu bölgeye 3. kez etkinlik düzenlediklerini, etkinliğe sadece Beyşehir değil, Adana, Konya ve Bodrum'un yanısıra çevre ilçelerden de 70 doğaseverin katıldığını belirtti.

Büyükkafalı, doğa yürüyüşü etkinliği öncesinde dernek ofisinde kendilerini uğurlamaya gelen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'a etkinliklere verdiği destek ve katkılardan ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA