Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca göreve başladı

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Yahyalı ilçesine atanan Kaymakam Metin Eyyüpkoca göreve başladı.

Yahyalı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yunus Emre Altıner'in tayinin Giresun'un Keşap ilçesine çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığınca ilçeye atanan Eyyüpkoca görevine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 2 çocuk babası Eyyüpkoca, buraya atandığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Yahyalı'nın ihtiyaçları çerçevesinde güzel ve hayırlı işler yapacaklarını ifade eden Eyyüpkoca, şunları kaydetti:

"Eğitim ve sağlık başta olmak üzere Yahyalı'mızın ihtiyaçları çerçevesinde hizmet edeceğiz. Belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, daire amirlerimizle halkımızın ne isteği, ihtiyacı varsa gerekeni yapacağız. Yahyalı'mız, turizm, madencilik ve elma üretimi bakımından Türkiye'nin tanınan ilçelerindendir. Bizler de buraya yakışır işler için çalışacağız."