Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca göreve başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca göreve başladı

AA, Hacıbaba Lale - Güncel
 - Güncelleme:
Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca göreve başladı

Yahyalı ilçesine atanan Kaymakam Metin Eyyüpkoca göreve başladı.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Yahyalı ilçesine atanan Kaymakam Metin Eyyüpkoca göreve başladı.

Yahyalı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yunus Emre Altıner'in tayinin Giresun'un Keşap ilçesine çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığınca ilçeye atanan Eyyüpkoca görevine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 2 çocuk babası Eyyüpkoca, buraya atandığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Yahyalı'nın ihtiyaçları çerçevesinde güzel ve hayırlı işler yapacaklarını ifade eden Eyyüpkoca, şunları kaydetti:

"Eğitim ve sağlık başta olmak üzere Yahyalı'mızın ihtiyaçları çerçevesinde hizmet edeceğiz. Belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, daire amirlerimizle halkımızın ne isteği, ihtiyacı varsa gerekeni yapacağız. Yahyalı'mız, turizm, madencilik ve elma üretimi bakımından Türkiye'nin tanınan ilçelerindendir. Bizler de buraya yakışır işler için çalışacağız."

AA / Hacıbaba Lale - Güncel

Yunus Emre Altıner, Giresun, Yahyalı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title