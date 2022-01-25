Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine yeniden seçilen Orhan Kalem'i ziyaret etti.

Öztürk, Kalem'e görevinde başarı diledi.

Belediye olarak pandemi döneminde esnaf ile birlikte vefa örneği gösterdiklerini belirten Öztürk, "Onların halleriyle hallenip, dertleriyle dertlendik, hep yanlarında olduk. Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum, biz esnafımızın ve odamızın her zaman yanındayız. Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kalem de ziyaretinden ve desteklerinden dolayı Öztürk'e teşekkür etti.