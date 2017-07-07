Yahudi Yerleşimcinin Çarptığı Filistinli Toprağa Verildi

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin motosikletiyle çarparak ölümüne sebep olduğu Filistinlinin cenaze töreni düzenlendi.



Beytüllahim kenti yakınlarındaki El-Hudar beldesinde bir Yahudi yerleşimcinin motosikletiyle çarpması sonucu hayatını kaybeden Ömer Ahmed İsa'nın (37) cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail ve Yahudi yerleşim birimleri aleyhine sloganlar attı.



İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini kınayan sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınan İsa'nın naaşı, Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA, Ömer Ahmed İsa adlı Filistinlinin, El-Hudar beldesinde bir Yahudi yerleşimcinin motosikletiyle çarpması sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.