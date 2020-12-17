Yahşihan'da Şehit Vedat Kutluca Parkı açıldı
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Yahşihan'da Şehit Vedat Kutluca Parkı açıldı

17.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:36
Yahşihan'da Şehit Vedat Kutluca Parkı açıldı

Yahşihan Belediyesi, bir yandan altyapı çalışmaları devam ederken bir yandan da parkların yapılmaya devam ettiğini bildirdi.

Yahşihan Belediyesi, bir yandan altyapı çalışmaları devam ederken bir yandan da parkların yapılmaya devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, göreve geldiği yaklaşık 2 yıllık süreçte birçok park açılışı gerçekleştiren Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın, Hacıbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Vedat Kutluca Parkı'nı açarak mahalle halkının hizmetine sunduğu belirtildi.

Hacıbey Mahallesi'nde 4'üncü parkın açılışı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, parka 2007 yılında Hakkari'de şehit düşen piyade er Vedat Kutluca'nın isminin verildiği ve şehidin babası Abidin Kutluca'nın Başkan Türkyılmaz'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz da "Şehit Vedat Kutluca Parkı, mahallemize hayırlı olsun. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içen vatan evlatları için ne yapsak azdır. Bu yüzden parkımıza, ailesi Hacıbey Mahallesi'nde oturan şehidimiz Vedat Kutluca'nın ismini verdik." ifadesini kullandı.

Yahşihan'da Şehit Vedat Kutluca Parkı açıldı
Yahşihan'da Şehit Vedat Kutluca Parkı açıldı
Yahşihan'da Şehit Vedat Kutluca Parkı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel

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