Yahşihan Belediyesi'nin haşereyle mücadelesi sürüyor

Yahşihan Belediyesi'nin zararlı haşere gruplarına karşı rutin olarak sürdürdüğü mücadele çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından vektörlerin kış aylarında barınma ve üreme alanları olarak kullandığı kanalizasyon hatları ve rögarlarda kanal sisleme çalışması yapılıyor.

Halk sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İlaçlama Ekipleri larvasit çalışmalarını sürdürüyor. İlçede haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Ekipler, ilçede bulunan tüm sokaklarda rögar kapaklarında sisleme çalışması yapıyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İlaçlama Ekipleri'nden yapılan açıklamada vatandaşların yaz mevsimine sağlıklı ve rahat girmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecekleri belirtildi.

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