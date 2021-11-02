Yahoo, "yasal ve iş alanındaki zorluklar nedeniyle" Çin pazarından çekildiğini açıkladı - Haberler
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Yahoo, "yasal ve iş alanındaki zorluklar nedeniyle" Çin pazarından çekildiğini açıkladı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Yahoo,

Yaygın kullanılan e-posta istemcisi ile tanınan ABD'li internet şirketi Yahoo, "yasal ve iş alanındaki artan zorluklar nedeniyle" Çin pazarından çekilme kararı aldı.

Yaygın kullanılan e-posta istemcisi ile tanınan ABD'li internet şirketi Yahoo, "yasal ve iş alanındaki artan zorluklar nedeniyle" Çin pazarından çekilme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, internet hizmetlerine 1 Kasım'dan itibaren Çin ana karasından erişim sağlanamayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Şirket olarak kullanıcılarımızın haklarına, açık ve özgür internete bağlılığımızı sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

Şirketin piyasadan çekilme açıklaması, Çin'de Kişisel Bilgi Koruma Yasası'nın 1 Kasım'da yürürlüğe girmesinin ardından geldi.

Çin'deki yasal düzenlemeler gereği, internet şirketlerinin kullanıcı bilgilerini otoritelerle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

ABD Kongresi üyeleri eleştirmişti

Yahoo, 2007'de iki Çinli muhalifin bilgilerini hükümete vererek hapse atılmalarına sebep olduğu gerekçesiyle ABD Kongresi üyelerince eleştirilmişti.

Şirket, daha önce ülkedeki faaliyetlerini azaltmış, 2015'te Pekin'deki ofisini kapatmıştı.

Web portalı ve çok sayıda internet hizmeti halihazırda Çin'de yasaklı olan Yahoo, son dönemde Çin'deki faaliyetlerine son verme kararı alan ikinci ABD'li internet şirketi oldu.

Microsoft'un sahibi olduğu insan kaynakları sitesi Linkedin de ekimde platformunun sosyal ağ kısmını kapatmaya karar vermişti.

Çin'de ayrıca Google, Facebook ve Twitter gibi ABD'li şirketlerin internet ve sosyal medya hizmetlerine erişim engelleniyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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