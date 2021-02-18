'YAĞMUR YAĞACAK GİBİ 'TORONTO ULUSLARARASI KADIN FİLM FESTİVALİ'NDE RESMİ SEÇKİYE KALDI
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'YAĞMUR YAĞACAK GİBİ 'TORONTO ULUSLARARASI KADIN FİLM FESTİVALİ'NDE RESMİ SEÇKİYE KALDI

18.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:13
'YAĞMUR YAĞACAK GİBİ 'TORONTO ULUSLARARASI KADIN FİLM FESTİVALİ'NDE RESMİ SEÇKİYE KALDI

Biriz Aydinç Öztüzemen'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Gizem Erman Soysaldı ve Kadri Özcan'ın paylaştığı, 2021 yapımı ilk kısa filmi "Yağmur Yağacak Gibi" Toronto Uluslararası Kadın Film Festivali'nde resmi seçkiye kaldı


Başrollerini Gizem Erman Soysaldı ve Kadri Özcan'ın paylaştığı, uygulayıcı yapımcılığını Emre Doğan'ın, görüntü yönetmenliğini ise Bulut Bardak'ın üstlendiği "Yağmur Yağacak Gibi" festival sürecine Toronto Uluslararası Kadın Filmi Festivali ile başladı. Arafta kalmış, bir karar verme aşamasında olan Yağmur karakterinin on iki saatlik zaman dilimine ışık tutan filmde, bir yandan da insan olmanın değerleri sorgulanıyor. Seçkiye kalmayı başararak Toronto Film Channel platformu üzerinden gösterime de hak kazanan "Yağmur Yağacak Gibi" filmine; kamera arkası, filmden kareler ve afiş gibi detaylarla haber bülteni şeklinde Toronto Film Magazine'de yer verilecek. Dünyanın her yerinden yetenekli kadın film yönetmenlerini ödüllendiren bu festivale ayrıca erkek yönetmenler de, toplumdaki kadınları ilgilendiren toplumsal meseleler üzerine yaptıkları filmlerle katılabiliyor.

Kaynak: Snob Magazin

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