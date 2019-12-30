30.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:59

İş yerinin önünde battaniye ile ısıtılan köpekler

Köpeklerle ilgilenen vatandaşlar

Büfe işleten Osman Koç'un konuşması

Büfe işleten Ayşe Koç'un konuşması

Vatandaş Şahin Özince'nin konuşması Yağmur ve soğuktan etkilenen üç köpeği battaniyeyle ısıttılar

MERSİN - Mersin'de büfe işleten Osman ve Ayşe Koç çifti, yağmur ve soğuktan etkilenen üç köpeği battaniyeyle ısıtarak mama verdi.

Akdeniz ilçesinde büfe işleten Koç çifti, yağmurda kötü durumda olduğunu gördükleri köpekler için işyerlerinin önüne karton serdi. Karton üzerine sığınan üç köpeği battaniyeyle ısıtan çift, köpeklere mama vererek bakımlarını yaptı.

Büfe sahibi Osman Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Köpeklerin soğuktaki durumlarından etkilendiklerini dile getiren Koç, "Bu davranışımızı gören vatandaşlar da mama alıp bize yardımcı oluyor. Yağmurda sokak hayvanları korunmak istiyor. Biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Sokak hayvanları için kış aylarında daha duyarlı olmamız gerekir. Duyarlı vatandaşların bu tür davranışları yapması gerekir." diye konuştu.

"Onlar şefkat ve sığınacak yer alıyor"

Ayşe Koç ise köpeklerin soğukta kalmasına gönlünün razı olmadığını vurguladı. İnsanları duyarlı olmaya davet eden Koç, "Onlar şefkat ve sığınacak yer arıyor. Bu duruma duyarsız kalmamalıyız. Her esnaf bir yer açsa sokak hayvanlarımız sıkıntı çekmez." dedi.

Vatandaş Şahin Özince ise esnafın bu davranışını takdirle karşıladığını belirtti.

Kaynak: AA

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