Yağmur Tanrısevsin'den flaş Oğuzhan Koç açıklaması 3,5 yıllık birlikteliklerini ani bir karar sonrası geçtiğimiz ekim ayında sonlandıran Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çiftinin ortak dostları sayesinde yeniden barıştığı öne sürülmüştü. Yağmur Tanrısevsin bu iddiaya yanıt verdi

Snob Magazin'in haberine göre; Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanrısevsin, "Her yazılan doğruyu yansıtmıyor bazen" diyerek Oğuzhan Koç ile barışmadıklarını açıkladı.

Annesiyle birlikte evde...

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 gündür evde olduğunu ifade eden Tanrısevsin, "Bir anne, bir kız, iki poodle hazır ve nazır sağlık için evdeyiz" dedi.

İŞTE YAĞMUR TANRISEVSİN'İN O PAYLAŞIMI...

https://www.instagram.com/stories/yagmurtanrisevsin/



