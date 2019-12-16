Yağmur sonrası sis etkili oldu
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Yağmur sonrası sis etkili oldu

Gaziantep'te yağmur sonrası sis etkili olurken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

16.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:05
Yağmur sonrası sis etkili oldu

'te yağmur sonrası sis etkili olurken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Gaziantep'in ve gibi yüksek kesimlerinde bir haftadır yağan yağmur sonrası açan güneşle birlikte oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.


Özellikle Nurdağı ve Sakçagözü karayolunda seyreden sürücüler zaman zaman 2 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Sisten sonra kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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