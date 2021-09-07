Yağmur Sarnıç boşanmanın ardından hakimi suçladı!

Yağmur Aşık'ı ise avukatı Cumali Boran temsil etti.

Yağmur Aşık'ı ise avukatı Cumali Boran temsil etti. Emre Aşık'ın boşanma davasını kabul eden mahkeme, 8 yıldır evli olan çiftin boşanmalarına karar verdi ve 3 çocuğun velayetini babaya bıraktı. Yağmur Aşık ayda iki kez çocuklarıyla görüşebilecek.

YENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAĞIM

Mahkeme ayrıca Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'a 35 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Emre Aşık da eski eşe 5 bin lira nafaka ödeyecek. Duruşma çıkışında Emre Aşık, "3 çocuğumla beraber yeni bir hayata başlayacağım. Nasip olursa futbola bir ara vermiştim bu olaylardan dolayı. Kariyerime kaldığım yerden tekrar devam edeceğim" dedi. m Özge EĞRİKAR

HAKİMİ SUÇLADI!

Yağmur Sarnıç, boşanma davası sonrası hakimi suçladı: "Daha bitmedi, işte yeni başlıyoruz. Hakime hanım sıra sende, şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı. Bekle ve izle! Hak yemek nasıl oluyormuş; seni o koltuğundan indirdiğimde, yargılanmaya başladığında anlayacaksın!"

Sevgilisinden hamile!

Emre Aşık'tan olan 3 çocuğunun velayetini onlara şiddet uyguladığı için kaybeden Yağmur Sarnıç'ın, yeni sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün sağlık kontrolü için hastaneye giden Yağmur Sarnıç, kameralara yansıdı. Göbeğinin iyice belirginleştiği görülen Yağmur Sarnıç'ın erkek bebek beklediği öğrenildi.

Çıkan görüntülerle alakalı ise Yağmur Sarnıç'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski futbolcu Emre Aşık'ın 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek karşı boşanma davası açmıştı. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: Hürriyet