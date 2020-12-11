Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
11.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:34
Aydın'daki Külliye Camisi Cami cemaatinin namaz kılması İmamın vaaz vermesi Yağmur duasının edilmesi AYDIN - . Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde cuma namazında yağmur duası yapıldı.
Aydın'daki Külliye Camisi
Cami cemaatinin namaz kılması
İmamın vaaz vermesi
Yağmur duasının edilmesi AYDIN - . Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde cuma namazında yağmur duası yapıldı.
Aydın'daki Külliye Camisi'nde de yağmur duası yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer