Yağmur BBP Merkez İl Başkanlığına talip

27.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:29

BBP Sivas Merkez İlçe Başkanlığında geçtiğimiz gün kongre kararının açıklanmasının ardından bugün Sedat Yağmur adaylığını açıkladı.



Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Merkez İlçe Başkanlığında, ilçe başkanı Yakup Çoban'ın sağlık sorunları nedeniyle kongre kararı alınmıştı. Çoban geçtiğimiz gün düzenlediği basın açıklaması ile kongre kararını duyurup, aday olmayacağını açıklamıştı. Açıklamanın bir gün ardından, partide çeşitli kademelerde görev yapmış olan Sedat Yağmur, bugün il başkanlığı binasında bir basın açıklaması düzenleyerek adaylığını açıkladı.



Yağmur yaptığı açıklamada, "Büyük Birlik partisi Sivas merkez ilçe teşkilatı bir seçim sürecine girmiştir. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Buradan bugüne kadar partimize hizmet etmiş gönüldaşlarımızı tebrik edip emekleri için teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal etmiş, başta bir suikast sonucu hayatını kaybetmiş şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve Gazeteci İsmail Güneş'i rahmet ve şükranla yad ediyorum. Şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurduğu partimiz Türkiye'de her zaman siyasetin yüz akı olmuştur. Kurulduğu günden bu günümüze; doğru kimden gelirse yanında, yanlış ise kimden gelirse karşısında olmuştur. İşte bu düsturu benimseyen bizlerde bu davaya hizmeti bir borç biliyoruz 7 Mart tarihinde Ticaret Sanayi Odası konferans salonunda yapılacak olağan kongreye dava arkadaşlarımla birlikte adayız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA