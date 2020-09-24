Yağmur Aşık kimdir? Yağmur Sarnıç nereli, yaşı kaç? Yağmur Sarnıç ne iş yapıyor?
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Yağmur Aşık kimdir? Yağmur Sarnıç nereli, yaşı kaç? Yağmur Sarnıç ne iş yapıyor?

24.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:14
Yağmur Aşık kimdir? Yağmur Sarnıç nereli, yaşı kaç? Yağmur Sarnıç ne iş yapıyor?

Galatasarat ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık hayatı araştırılıyor. Daha önce magazin dünyasında, Yağmur Aşık veteriner olayı ile gündeme gelmişti. Yağmur Aşık kaç yaşında?

Futbolcu Emre Aşık ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç, 2012 yılında evlenmişti. Sık sık çeşitli olaylarla adı anılan Sarnıç'ın bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Yağmur Sarnıç kimdir, nereli?

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

Eski futbolcu Emre Aşık'la 2012 yılında yaptığı evlilikle adını duyuran Yağmur Aşık, 1993 tarihinde dünyaya geldi. Genç genç kadının mesleği ise iç mimarlıktır. Tartışmalar ve kavgalarla adı sıkça medyada yer alan Yağmur Sarnıç, 2017 yılında bir baykuş nedeniyle veteriner ile tartışmıştır.

Yağmur Aşık kimdir? Yağmur Sarnıç nereli, yaşı kaç? Yağmur Sarnıç ne iş yapıyor?

Sarnıç, hastanede araç park etme mevzusu sebebiyle güvenlik görevlisiyle tartışmış ve olay polislerin müdahalesi ile son bulmuştur.

Yağmur Aşık kimdir? Yağmur Sarnıç nereli, yaşı kaç? Yağmur Sarnıç ne iş yapıyor?

2019 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda da Yağmur Aşık, Çanakkaleye gitmek üzere feribot sırasına girmek istemediğinden görevlilerle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık ile olan evliliğinden üç çocuğu bulunuyor.

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