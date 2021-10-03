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Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA - ÜMRANİYE'de dün İstanbulkart başvuru merkezi önünde yüzlerce kişi yağmur altında sıra bekledi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- Dha - ÜMRANİYE'de dün İstanbulkart başvuru merkezi önünde yüzlerce kişi yağmur altında sıra bekledi.

Ümraniye Halgun Alagaş Spor Kompleksi'nde bulunan İstanbulkart başvuru merkezi önünde dün yağmur altında uzun kuyruk oluştu. HES kodlarını kartlarıyla uyumlu hale getirmek isteyenler ve yeni kart talebinde bulunanlar dakikalarca bekledi.

Sırada bekleyen Emel Zabun, "Saat 14.00 beri çocuğumla burada bekliyorum. İçeriyi de görmüyorum, personel sayısı mı yetersiz, sistemlerde mi bir hata var belli değil. İnşallah sıra gelecek. 2 saattir bekliyorum" diye konuştu.

Bir buçuk saattir beklediğini söyleyen Mahmut Ceylan ise, "Çok yoğunluk var. Pazartesi okula gideceğiz. 2 araçla okula gidiyorum. Çavuşbaşı'ndan buraya geldim. Bekliyorum inşallah sıra gelir" dedi.

Öğrenci olduğun söyleyen Elif Yıldız, "Yarım saattir sıradayım. Öğrenci indiriminden faydalanmak için buradayım. Saat 17.30 kapanacağını söylediler .İnşallah kapanmadan sıra gelir. Okullar, üniversiteler açılacak geliş gidişlerde kullanmak için. Sıradakilerin çoğu öğrenci zaten" şeklinde konuştu.


Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu

Yağmur altında metrelerce İstanbulkart kuyruğu
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