(DRONE) Yağlıdere ilçesinde mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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(DRONE) Yağlıdere ilçesinde mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Yağlıdere deresinin taşması sonucu yıkılan köprünün yerine geçici köprü yapıldığını ve bölgede mahsur kalan araçların tamamının kurtarıldığını söyledi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Yağlıdere deresinin taşması sonucu yıkılan köprünün yerine geçici köprü yapıldığını ve bölgede mahsur kalan araçların tamamının kurtarıldığını söyledi.

İbaş, AA muhabirine, dün akşam saat 20.00 sıralarında 15 dakika içerisinde kent merkezinde şiddetli yağışın etkili olduğunu belirtti.

Yağlıdere deresinin su seviyesinin yükselmesi sonucu köprünün yıkıldığını ve karşı tarafta bulunan bir halı sahada gerçekleştirilen kına etkinliğine katılanların mahsur kaldıklarını ifade eden İbaş, ilgili birimlerin anında gereken müdahaleyi yaptıklarını dile getirdi.

Belediye olarak dere üzerine geçici bir köprü yaptıklarını ve mahsur kalan 50-60 aracın kurtarıldığını bildiren İbaş, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın dün gece tahliye işlemleri tamamlanmıştı. Mahsur kalan araçlar akşam orada bırakıldı. Belediye ekiplerimiz sabah saatlerinde derede gerekli çalışmaları gerçekleştirerek yol yeniden ulaşıma açıldı. Mahsur kalan araçların tamamı kurtarıldı. Şu an bir sıkıntı yok. Can ve mal kaybımız yok, çok şükür. Allah devletimizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

İbaş, Kurban Bayramı sonrası bölgede yeni köprü yapımına başlanılacağını ve bir ay gibi kısa zamanda da tamamlanarak kullanıma sunulacağını sözlerine ekledi.

(DRONE) Yağlıdere ilçesinde mahsur kalan araçlar kurtarıldı
(DRONE) Yağlıdere ilçesinde mahsur kalan araçlar kurtarıldı
(DRONE) Yağlıdere ilçesinde mahsur kalan araçlar kurtarıldı
(DRONE) Yağlıdere ilçesinde mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir

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