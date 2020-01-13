Yağlıdere'de doğal gaz için imza kampanyası

13.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:44

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçede doğal gaz kullanımının sağlanması amacıyla imza kampanyası başlattıklarını bildirdi.

İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yağlıdere'ye Doğalgaz İstiyoruz. Bir İmza da Sen Ver" sloganıyla başlattıkları kampanyaya tüm ilçe halkını destek olmaya davet etti.

Hedeflerinin 10 bin imzaya ulaşmak olduğunu ifade eden İbaş, şöyle konuştu:

"İlçemizin de doğal gaza kavuşması için imza kampanyası başlattık. Halkımızın ve gurbetçilerimizin yoğun ilgisi var. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı dernek başkanlarımıza, mahalle ve köy muhtarlarımıza, sivil toplum örgütü temsilcilerimize, esnaflarımıza ve sevgili Yağlıderelilere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA