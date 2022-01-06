Yağlıdere Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (AA) - Yağlıdere Belediyesi personeline Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçesinde meydana gelen orman yangınlarındaki çalışmalarından dolayı İçişleri Bakanlığınca teşekkür belgesi gönderildi.

Bakan Süleyman Soylu'nun imzasıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen teşekkür belgesini Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, belediye personeli Aygün Kuruca ve Aydoğan Genç'e belediye binasında takdim etti.

İbaş, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür etti.

Ülke genelinde bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni eden İbaş, belediye olarak afet durumlarında gerekli yardımı yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

AA / Aytekin Özdemir - Son Dakika Haberleri

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