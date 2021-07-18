Yağlıdere Belediye Başkanı İbaş, konuşma ve işitme engelli çiftin nikahını işaret diliyle kıydı
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Yağlıdere Belediye Başkanı İbaş, konuşma ve işitme engelli çiftin nikahını işaret diliyle kıydı

Yağlıdere Belediye Başkanı İbaş, konuşma ve işitme engelli çiftin nikahını işaret diliyle kıydı
Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde konuşma ve işitme engelli çiftin nikahını işaret diliyle kıyıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde konuşma ve işitme engelli çiftin nikahını işaret diliyle kıyıldı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde tanışan Fatma Kandemir (25 ) ile Okan Bektaş (27), evlenmeye karar verdi.

Genç çiftin nikahları Yağlıdere Belediyesinde Başkan Yaşar İbaş tarafından işaret diliyle kıyıldı.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, çifte mutluluklar dileyerek, şöyle konuştu:

"Kandemir ve Bektaş ailelerinin çok değerli iki evladı Kübra ve Mehmet bize evlenmek için başvuru yaptılar. Biz de evlenmelerinde bir sakınca görmeyerek şahitler ve katılımcılar huzurunda nikahlarını kıydık. Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir

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