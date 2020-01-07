: Yağışlar kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne hayat verdi

07.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:54

Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nden detay görüntüler

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner'in açıklaması KIRŞEHİR - Yaz aylarında tamamen kuruyan Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde son aylardaki yağışlar su miktarını yüzde 40 seviyesine ulaştırdı.

Göç yolu üzerinde bulunan ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan göle binlerce ördek, kaz, martı ve angıt akın etti.

Gölün son durumuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, kasım ve aralık ayında farklı dönemlerde çok az miktarda yağan yağışla göldeki su oranının yüzde 30-40 seviyesine ulaştığını söyledi.

Kuşların dünyadaki farklı dört göç yolunun ikisinin Türkiye'de, bunlardan birisinin de Seyfe Gölü üzerinde olduğunu belirten Çetiner, "Şu an burada az da olsa su var. Bu kadar suya rağmen gölümüzde binlerce kaz, martı ördek ve angıt konaklıyor. Bu kuşlar belli bir süre kalıyorlar. Özellikle kazlar 1 ay sonra yollarına devam edecekler, diğer kuşlar biraz daha fazla gölde kalacaklar. Yine yerel kuşlar zaten burada olmaya devam ediyor." dedi.

Seyfe Gölü'nün tabanındaki çorak toprak nedeniyle tabana su sızdırmadığını aktaran Çetiner, şöyle devam etti:

"Seyfe Gölü'nün kurumasının da en temel sebebi buharlaşma. Yüzeye maalesef su girişimiz olmadığı için yağışlar ile doluluk sağlanmıyor. Aralık ayı itibarıyla az miktarda gelen yağış gölde su oluşmasına neden oldu. Gölümüzden başka bir yere su gitmiyor. Bölgede yapılan derin kuyu pompalarıyla sulama ve içme suyu amaçlı alınan sular gölde azalmaları meydana getiriyor."

Gölün bir sulak alan olduğuna işaret eden Çetiner, "Burası en derin yerinin dolu olduğu halde bile 1 metreye ulaşmaz. Şuan gölde su yüzeyi 15 santimetreyi geçmez." diye konuştu.

Kaynak: AA

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