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Yağışlar En Çok Güzelhisar Barajına Yaradı

Yağışlar En Çok Güzelhisar Barajına Yaradı
Bültenler - Haberler | Güncel

Son haftalarda İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışlar en çok Aliağa Güzelhisar Barajı'na yaradı. Barajdaki su oranı son olarak yüzde 66 olarak ölçüldü.

İZMİR (Bültenler) - Güzelhisar Barajı'nı yüzde 61 doluluk oranıyla Ürkmez Barajı takip etti.

İzmir'in günlük su ihtiyacının bir kısmını karşılamasının yanı sıra Petkim ve Aliağa Rafinerisi'ne sanayi suyu temininde de önemli bir rol oynayan Güzelhisar Barajı'nda, sağanak yağışların etkisiyle doluluk oranı yüzde 66'ya ulaştı. Toplam su hacmi 106 milyon 409 bin metreküpe ulaşan barajdaki su seviyesi geçen yılın aynı ayında yüzde 46 olarak ölçülmüştü.

İzmir'deki barajların güncel su seviyeleri ise şöyle; Tahtalı Barajı yüzde 52, Balçova Barajı yüzde 37, Ürkmez Barajı yüzde 61, Gördes Barajı yüzde 0,91, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 48.

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