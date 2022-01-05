Yabancıların konut almadaki tercih nedeni; fiyat ve yıllar önce gelen yabancılar

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yabancılara yapılan konut satışlarında bazı ilçelerin ilk sıraları alma nedeninin yıllar önce buralara gelen yabancıların etkili olduğu belirtildi. Kısa süre önce TÜİK tarafından yapılan açıklamada yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 40 oranında artış kaydettiği, ilk 11 ayda 50 bin 735 konutun yabancılar tarafından satın alındığı belirtildi.

İstanbul'da geçen yılın 11 ayında 23 bin 169 konut satıldı. İstanbul'da binden fazla konut satılan dört ilçe sırasıyla; Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Avcılar oldu. 11 ayda bin 104 konutun satıldığı Avcılar'da özellikle yabancılara yönelik emlak ve danışmanlık hizmeti veren şirketlerden birisinin sahibi olan Beşir Zengin, bu tercihte son 10 yılda gelen yabancılar ve döviz kurundaki hareketlerin etkili olduğunu söyledi. Zengin, bir tarafında deniz, diğer tarafında göl bulunan, ulaşım bakımından avantajlı Avcılar'ın tercih edilen ilçelerin başında geldiğini vurgulayarak şöyle dedi:

Yabancılara yönelik emlak işlemlerini yapan Iraklı Abdullah Al Zarika, müşterilerin çoğunun Iraklı olduğunu ancak, başta İranlılar olmak üzere çeşitli Ortadoğu ülkelerinden de gelenler bulunduğunu söyledi. Al Zarika, "Avcılar'a 10 yıl önce Irak'tan ilk gelenler buraya yerleşti. Ardından onların akrabaları buraya geldi. Esenyurt'un tercih edilme nedeni fiyatların daha uygun olması. Beylikdüzü yeni bir ilçe ve güzel bir yer olduğu için tercih ediliyor" dedi. Avcılar'da 10 yıldan bu yana yaşan yaşayan Ömer Al Nahir, "Avcılar'ı güzel ve sakin olduğu için tercih etmiştim. Burada her şey var" diye konuştu.