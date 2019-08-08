Yabancıların Gözüyle Türkiye - Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı hissediyor

08.08.2019 11:12

Ukrayna'dan dans gösterisi için geldiği Antalya'ya hayran kalan ve tesadüfen tanıştığı Suat Deniz ile 9 yıldır mutlu bir evlilik yürüten Alesya Savchenko, Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı görüyor.

Ukrayna'da yaşayan Savchenko, dans topluluğuyla bir otelde gösteri yapmak için 2004'te Antalya'ya geldi. Türkiye'ye hayran kalan ve bir sezon burada çalışan Savchenko, 2007'de tekrar kente gelerek turistler için düzenlenen gösteride yer aldı.

Şovdan sonra, seyirciler arasında yer alan ve Mersin'den tatil için gelen Suat Deniz ile tanışan Savchenko, Deniz ile, yanında Rusça ve Türkçe sözlük taşıyarak bir süre telefonda konuşmaya çalıştı.

Bir araya geldiklerinde zaman zaman işaretlerle anlaşan çift, 2010'da Türk ve Rus kültürünü yansıtan bir düğünle evlendi. Timuçin (6) ve Sinan (3) isminde iki oğulları olan çift, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

Eşinin sevdiği yemekleri yapmaya çalışan Savchenko'nun en sevdiği yemekler arasında döner ve kebap yer alıyor. Komşularıyla ve eşinin ailesiyle güzel dostluklar kuran Savchenko, Türk insanının yardımseverliğine hayranlık duyuyor.

"İşaretle anlaştığımız oldu"

Ailesinin götürdüğü gösteride henüz 6 yaşındayken dansçı olmaya karar veren ve bu alanda eğitimini tamamlayan Alesya Savchenko, Antalya'da eşinin de desteğiyle dans stüdyosu açtı.

Türk, Rus ve Japon çocuklara iki dilde eğitim veren Savchenko'nun yetiştirdiği lisanslı sporcular, katıldıkları birçok yarışmada derece elde etti. Savchenko, hem hayalini gerçekleştirmenin hem de ailesine ekonomik katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Savchenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dil sorununu çözebilmek için Rusça ve Türkçe birçok kitap okuduğunu söyledi.

"Türkiye'ye ilk geldiğimde çok mutlu olmuştum." diyen Savchenko, şunları söyledi:

"Burası Akdeniz, aman Allah'ım muhteşem dedim. Gerçekten Türkiye çok güzel, burada yaşadığımız için şanslıyız. Benim vatanım Türkiye. Annem ve babam da Antalya'ya taşındı. Eşimle, dilimiz, kültürümüz farklıydı ama biz sevgi ve saygıyla bunları aştık. Çocuklarımız, Rusça, Almanca ve Türkçe konuşuyor. Mutfağa eşimle giriyoruz. Cacık ve pilav yapmasını çok seviyorum."

"Dilin, dinin, ırkın hiçbir önemi yok"

Sağlık turizminde çalışan 42 yaşındaki Suat Deniz ise ilk kez sahnede gördüğü eşine hayran kaldığını, yabancı olduğunu öğrenince şaşırdığını anlattı.

Mutlu bir aile olduklarını vurgulayan Deniz, "Aslında dilin, dinin, ırkın hiçbir önemi yok. Karşılıklı sevgi, saygı ve empati çok önemli." dedi.

Kaynak: AA