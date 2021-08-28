Yabancı uyruklu engelli iki futbolcu, kendilerini darbettiği gerekçesiyle İETT şoföründen şikayetçi oldu

Pendikspor Ampute Futbol Takımı oyuncuları Ganalı Fuseini İddi ve Hamza Mohammed, kendilerini darbettiği iddiasıyla İETT şoföründen şikayetçi oldu.

Pendikspor Ampute Futbol Takımı oyuncuları Ganalı Fuseini İddi ve Hamza Mohammed, kendilerini darbettiği iddiasıyla İETT şoföründen şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, engelli sporcular İddi ve Mohammed, 25 Ağustos'ta protez almak için gittikleri Sultanbeyli'den dönüşte Veysel Karani ile Sultanbeyli hattında sefer yapan İETT otobüsüne bindi.

İnecekleri durağı kaçıran sporcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İETT şoförünün kendilerini darbettiğini belirten sporcular, hastaneden darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şoförden şikayetçi oldu.

Ganalı Fuseini İddi, şikayetinde, engeli olduğu için ayağa kalkıp otobüsteki düğmeye basamadığını belirterek, şoförün durakta durmaması üzerine cama vurarak uyardığını, sonraki durakta inerken de elinde protez olduğu için yardım istediğini, bu sırada aralarında tartışma çıktığını anlattı.

Şoförün kendisine hakaret ettiğini belirten İddi, "Ben ve arkadaşım otobüs şoförüne bir şey demediğimizi anlatmaya çalıştık. Otobüs şoförü aşağıya indi, bana yumruk attı, direkt yere düştüm. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum, çünkü otobüs şoförü beni bırakmadı. Hamza ve otobüs şoförü yere düştü. İnsanlar bizleri ayırdı. Otobüs şoförüne vurmadım." ifadelerini kullandı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptığı açıklamada olayı kınayarak, "Pendikspor Ampute Futbol Takımımızda forma giyen yabancı uyruklu iki futbolcu kardeşimize İETT şoförü tarafından yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kadim yaşam anlayışımızın en büyük düsturu olan insan eşitliğinden yoksun bu talihsiz olayın bir daha yaşanmaması adına konunun takipçisi olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu