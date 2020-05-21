"Yabancı Turist Kontenjanı Yüzde 20'nin Bile Altına Düşebilir" Corona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörlerden turizmde yaşanan son gelişmeleri ve alınan yeni önlemleri Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, VOA Türkçe'ye anlattı.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörlerden turizmde yaşanan son gelişmeleri ve alınan yeni önlemleri Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, VOA Türkçe'ye anlattı. Polatoğlu, geçen sene yüzde 80 olan yabancı turist kontenjanının yüzde 20'nin altında kalabileceğini belirtti Kaynak: DailyMotion.com