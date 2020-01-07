Yabancı öğrencilere yangın tatbikatı

07.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:08

Karabük Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangına müdahale eğitimi verildi.

İlçede bulunan İtfaiye Müdürlüğü alanına gelen öğrencilere, eğitmenler tarafından yangın anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

İran, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Suriye, Yemen, Bulgaristan, Almanya, Somali, Çad ve Azerbaycan gibi çeşitli ülkelerden kente gelen öğrenciler, daha sonra uygulamalı eğitim aldı.

Öğrencilerin senaryo gereği çıkartılan yangına müdahale ettiği tatbikata, ilçede eğitim gören bazı lise öğrencileri de izledi.

Kaynak: AA