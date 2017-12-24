Yabancı Öğrencilerden Kerim Bebeğe Destek

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebeğe sol gözlerini kapatarak destek verdi.



Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği yurdunda barınan Filistin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Irak, İran, Bangladeş, Suriye, Türkmenistan ve Doğu Türkistanlı öğrenciler, Türk bayrağı altında sol gözlerini kapattı.



Afganistanlı Feridun Hamidoğlu, yaptığı konuşmada, savaşlarda hayatını kaybeden bütün bebekler adına Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebek için bir araya geldiklerini söyledi.



Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Muharrem Dilipak da farklı kıtalardan eğitim için Kahramanmaraş'a gelen öğrencilerin, bu davranışını kutladıklarını belirtti.