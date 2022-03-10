Yaban hayvanlarının yem telaşı böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü kentlerde yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanların görüntülerini yayınlanırken, görüntülerde akbaba, kızıl geyik ve kuzgunun yem telaşı yer alıyor.

DKMP Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü, bölgeye bağlı Denizli'de yemleme çalışması sonrası yaban hayvanlarının yem yerken ki sırada fotokapanlara yansıyan görüntülerini yayınladı. Görüntülere kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgun görüntüleri yansıdı. Yem telaşı içerisinde oldukları gözlenen hayvanların yem yedikleri esnada hayli dikkatli oldukları dikkatlerden kaçmadı.