Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı
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Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alana Doğa ve Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının aç kalmaması için yaklaşık 2 ton yemleme çalışması yaptı.

14.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:47
Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı

'ın ilçesinde ormanlık alana Doğa ve Koruma ekipleri yaban hayvanlarının aç kalmaması için yaklaşık 2 ton yemleme çalışması yaptı.


Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek İlçesindeki karla kaplı ormanlık alanlara güçlükle yürüyerek geyik, karaca, yaban domuzu gibi hayvanların geçebileceği alanlara ulaşıp yaklaşık 2 ton yem ve yonca bıraktı.


Ekipler kötü hava koşulları nedeniyle beslenme imkanı bulamayan yaban hayvanlarına destek amacıyla 2 ton yonca ve yemi doğaya yem bıraktıklarını söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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