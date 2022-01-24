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Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.

Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin çeşitli yerlerine yerleştirilen foto-kapanlar, yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara yansıyan kısa kesitler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Güncel, Haber

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