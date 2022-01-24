Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı
Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.
Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin çeşitli yerlerine yerleştirilen foto-kapanlar, yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara yansıyan kısa kesitler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)