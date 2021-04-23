Yaani'den 23 Nisan'a özel gün logosu

Tarayıcı ve arama motoru Yaani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için giriş sayfasına özel gün logosu hazırladı.

Tarayıcı ve arama motoru Yaani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için giriş sayfasına özel gün logosu hazırladı.Özel gün logosunda, dünya çocukları resmedildi.

Türkçe altyapısı sayesinde yerel içeriklere öncelik verdiğini belirten tarayıcı ve arama motoru Yaani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir logo hazırladı. Geçtiğimiz yıllarda da kullanıcılarına önemli günlerde ve yıl dönümlerinde logolar hazırlayan Yaani'nin 23 Nisan için hazırladığı özel logo açılış sayfasında yer aldı.

DÜNYA ÇOCUKLARI RESMEDİLDİ

Yaani ana sayfasındaki özel gün logosunda, dünya çocukları resmedildi. Ulusal kıyafetleriyle salıncaklarda sallanan çocukların yer aldığı logonun üzerine tıklanmasıyla dünyanın ilk çocuk bayramı 23 Nisan'a ilişkin bilgilere ve haberlere ulaşılabiliyor. Yaani özel logo uygulamaları ile önemli günlere ve kültürel olaylara yer vererek dikkati çekmeyi hedefliyor. Kullanıcılar, özel tasarımlı bu logoların üstüne tıklayarak o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı