Ya Sidi ne demek? Çukur dizisinde çalan Orange Blossom – Ya Sidi Şarkısı!
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Ya Sidi ne demek? Çukur dizisinde çalan Orange Blossom – Ya Sidi Şarkısı!

Ya Sidi ne demek? Çukur dizisinde çalan Orange Blossom – Ya Sidi Şarkısı!
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Ya Sidi ne demek? Sorusu Çukur dizisinin final bölümüyle birlikte aratılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün Show TV'nin sevilen dizisi Çukur ekranlara veda etti. Çukur' un final bölümünde çalan Arapça şarkı Ya Sidi merak konusu oldu. Peki, Ya Sidi ne demek? Çukur dizisinde çalan Orange Blossom – Ya Sidi Şarkısı! Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ya Sidi ne demek? Sorusu Çukur dizisinin final bölümüyle birlikte aratılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün Show TV'nin sevilen dizisi Çukur ekranlara veda etti. Çukur' un final bölümünde çalan Arapça şarkı Ya Sidi merak konusu oldu. Peki, Ya Sidi ne demek? Çukur dizisinde çalan Orange Blossom – Ya Sidi Şarkısı! Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YA SİDİ NE DEMEK?

Ya Sidi, Çukur dizisinin final bölümünde çalan Arapça şarkının adıdır. Arapça bir kelime olan "Ya Sidi" nin Türkçe karşılığı"bayım" anlamına gelmektedir.

Şarkıyı Orange Blossom seslendirmektedir.

ÇUKUR DİZİSİNDE ÇALAN ORANGE BLOSSOM – YA SİDİ ŞARKISI!

Ya Sidi Şarkısı Türkçe Çevirisi

Hislerime zarar vermene izin vermeyeceğim

Veya hayatımla o kadar çok dua edeceksin

Haysiyetimde kalmana izin vermeyeceğim

İfade etmek için ucuz bir yol

Hislerime zarar vermene izin vermeyeceğim

Veya hayatımla o kadar çok dua edeceksin

Haysiyetimde kalmana izin vermeyeceğim

Ifade etmek için ucuz bir yol

Sadece benim kalbim Tah

Çığlık atarsa

Sadece benim kalbim Tah

Çığlık atarsa

Hayatımızın uzunluğu

Hayatımızın uzunluğu

Kalbim seni duymayı reddediyor

Kalbim seni duymayı reddediyor

Kalbim seni duymayı reddediyor

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim

Çığlık atarsa

Hayatımızın uzunluğu

Hayatımızın uzunluğu

Kalbim seni duymayı reddediyor

Kalbim seni duymayı reddediyor

Kalbim seni duymayı reddediyor

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim

Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim

Haber Yorumları
500
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