Ya Sidi ne demek? Çukur dizisinde çalan Orange Blossom – Ya Sidi Şarkısı!
Ya Sidi ne demek? Sorusu Çukur dizisinin final bölümüyle birlikte aratılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün Show TV'nin sevilen dizisi Çukur ekranlara veda etti. Çukur' un final bölümünde çalan Arapça şarkı Ya Sidi merak konusu oldu. Peki, Ya Sidi ne demek? Çukur dizisinde çalan Orange Blossom – Ya Sidi Şarkısı! Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ya Sidi ne demek? Sorusu Çukur dizisinin final bölümüyle birlikte aratılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün Show TV'nin sevilen dizisi Çukur ekranlara veda etti. Çukur' un final bölümünde çalan Arapça şarkı Ya Sidi merak konusu oldu. Peki, Ya Sidi ne demek? Çukur dizisinde çalan Orange Blossom – Ya Sidi Şarkısı! Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YA SİDİ NE DEMEK?
Ya Sidi, Çukur dizisinin final bölümünde çalan Arapça şarkının adıdır. Arapça bir kelime olan "Ya Sidi" nin Türkçe karşılığı"bayım" anlamına gelmektedir.
Şarkıyı Orange Blossom seslendirmektedir.
ÇUKUR DİZİSİNDE ÇALAN ORANGE BLOSSOM – YA SİDİ ŞARKISI!
Ya Sidi Şarkısı Türkçe Çevirisi
Hislerime zarar vermene izin vermeyeceğim
Veya hayatımla o kadar çok dua edeceksin
Haysiyetimde kalmana izin vermeyeceğim
İfade etmek için ucuz bir yol
Hislerime zarar vermene izin vermeyeceğim
Veya hayatımla o kadar çok dua edeceksin
Haysiyetimde kalmana izin vermeyeceğim
Ifade etmek için ucuz bir yol
Sadece benim kalbim Tah
Çığlık atarsa
Sadece benim kalbim Tah
Çığlık atarsa
Hayatımızın uzunluğu
Hayatımızın uzunluğu
Kalbim seni duymayı reddediyor
Kalbim seni duymayı reddediyor
Kalbim seni duymayı reddediyor
Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim
Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim
Çığlık atarsa
Hayatımızın uzunluğu
Hayatımızın uzunluğu
Kalbim seni duymayı reddediyor
Kalbim seni duymayı reddediyor
Kalbim seni duymayı reddediyor
Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim
Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim
Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim
Efendim, efendim, bir karar veriyorsunuz efendim