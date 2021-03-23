XYM Coin Nedir? XYM Coin Yorum ve Grafiği! XYM Coin Binance Listelemesi Ne zaman?

XYM (Symbol) coin nedir sorusu ile XYM coin yorum ve grafiği araştırılıyor. XYM coin, iş sürtüşmelerini yumuşatan, varlıkların oluşturulmasını, değiş tokuşunu ve korunmasını güçlendirmek için veri akışını ve inovasyonu artıran güvenilir ve güvenli bir kurumsal blok zinciridir.

Symbol bugünkü fiyatı ₺5,08 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺7.404.401 TRY. Symbol son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2595, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 8.999.999.999 XYM coin.

XYM COİN NEDİR?

XYM, iş sürtüşmelerini yumuşatan, varlıkların oluşturulmasını, değiş tokuşunu ve korunmasını güçlendirmek için veri akışını ve inovasyonu artıran güvenilir ve güvenli bir kurumsal blok zinciridir. Symbol, işletmelerin maliyetleri düşürmesine, karmaşıklıkları azaltmasına ve inovasyonu kolaylaştırmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Mart 2021'de piyasaya sürülen Symbol, işletmelerin halka açık zincirlerin sunduğu şeffaflıktan yararlanmasını sağlayan benzersiz bir karma (genel/ özel) mimari kullanır ve aynı zamanda daha gizli bilgiler için veri kısıtlamaları ve şifreleme önlemlerinin uygulanmasına izin verir. Esneklik, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığındaki büyük yükseltmelerle Symbol platformu, sınıfının en iyisi blockchain kurumsal çözümüdür.

XYM, Symbol genel blok zincirinin yerel para birimidir ve blok zinciri için temel değer aktarım mekanizması olarak kullanılır.

NEM Group nedir?

NEM Group, NEM'in yeni nesil kurumsal blok zinciri Symbol (NEM 2.0) ve NEM'in orijinal blok zinciri platformu olan NEM NIS1'in piyasaya sürülmesine kadar giden NEM ekosisteminin büyümesini desteklemek için tasarlanmış bir ana şirkettir.

2020 yılında deneyimli liderler ve kurumsal uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kurulan NEM Group, Symbol'nin sunulmasını sağlamak ve NEM ekosisteminin büyümesini desteklemek için NEM Software, NEM Trading ve NEM Ventures'ın faaliyetlerini denetleyen ve koordine eden modern bir ticari yönetişim yapısıdır .

NEM Software, ürün ve iş geliştirmeye odaklanır; NEM Trading, likidite yönetimi, döviz desteği ve token kredisi dahil olmak üzere tüm finanslardan sorumludur; ve NEM Ventures, stratejik ortaklıklara odaklanan risk sermayesi ve yatırım koludur.

NEM Group'un misyonu, gelecek nesiller için blockchain teknolojisinin gelişimine katkıda bulunacak güçlü ve sağlıklı bir ekosistemin büyümesini teşvik etmek için çabaları etkin bir şekilde koordine etmek ve hizalamaktır.

23 MART İTİBARİYLE DAĞITIM GERÇEKLEŞTİ

Binance, XYM Coin hakeden kişilere 23 Mart 2021 tarihinde dağıtım işlemlerini gerçekleşmeye başladı.

XYM COİN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

XYM Coinler Binance kullanıcılarının hesaplarında görülse de henüz listeleme gerçekleşmediği için alım satım izni yer almıyor. Binance yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama ise henüz yapılmadı.