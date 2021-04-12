XLM Coin Yorum: Stellar (XLM ) Fiyat Analizi: 12 Nisan

XLM Coin yorum ve fiyat analizi: Stellar Lumens (XLM) bugün 0,60 $ direncinin üzerine çıktı ve 0,65 $ 'dan 52 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Bir varlık 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştığında, bu bir güç işaretidir çünkü tüccarların fiyatın daha da artmasını beklediklerinden satın almak için acele ettiklerini gösterir.