Xiaomi, Yeni Hesap Açtı; mi MIX 4 mü Geliyor?
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Xiaomi, Yeni Hesap Açtı; mi MIX 4 mü Geliyor?

Xiaomi, Yeni Hesap Açtı; mi MIX 4 mü Geliyor?
04.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:32

Xiaomi, Çin'in popüler sosyal medya uygulaması Weibo'da yeni hesap açtı. MIX Weibo adıyla açılan hesap, bizlere yakında yeni mi MIX akıllı telefonun tanıtılacağını gösteriyor.

Xiaomi, Çin'in popüler sosyal medya uygulaması Weibo'da yeni hesap açtı. MIX Weibo adıyla açılan hesap, bizlere yakında yeni mi MIX akıllı telefonun tanıtılacağını gösteriyor. Peki, Xiaomi hangi telefonu tanıtmaya hazırlanıyor?

Xiaomi, geçtiğimi yıl Eylül ayında mi MIX Alpha konsept akıllı telefonunu tanıtmıştı ancak ticari bir cihaz değildi. Şirketin son ticari amiral gemisi akıllı telefonu 2018'de mi MIX 3 adıyla geldi. Görünüşe göre, şirket çok yakında mi MIX serisine amiral gemisi sınıfında yeni bir telefon ekleyecek. Hatta şimdiden MIX Weibo adı altında yeni bir Weibo hesabı açtı. Şirketin hali hazırda Xiaomi MIX adıyla bir Weibo hesabı bulunuyor ancak uzun zamandır güncellenmiyor.

Xiaomi mi MIX 4 mü Geliyor?

Raporlar, Xiaomi'nin mi MIX serisi (Mi MIX 4 ve mi MIX 4 Pro) akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor. mi MIX 4, 2K çözünürlükte 120Hz yenileme hızına sahip ekran ile gelebilir. Ekranın etrafında oldukça ince çerçeve olabilir ve ekran altı kamera sensörüne sahip olabilir.

Xiaomi mi MIX ne zaman tanıtılacak? sorusunun yanıtı henüz kesin değil. Bazı raporlar MIUI 12 final sürümünün yayınlamasıyla birlikte piyasaya sürüleceğini gösteriyor. MIUI 12 çıkış tarihi Haziran olarak planlandığından lansman bu tarihten sonra olabilir.

Xiaomi mi MIX Alpha 5G Özellikleri

En son duyurulan MIX telefonu MIX Alpha 5G, 2250x2088 çözünürlüklü 7.92 inç S-AMOLED ekrana sahip ve ekran içi parmak izi okuyucusu ile geliyor. MIUI 11 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanı sunuyor. Arkada 108 megapiksel birincil kamera, 2x optik zoom yapabilen, Çift Pixel PDAF ve lazer otomatik odaklama özellikli 12 megapiksel telefoto lens ve lazer otomatik odaklama özelliğine 20 megapiksel ultra geniş lensten oluşan kamera kurulumu karşımız çıkıyor. Telefon, 40W hızlı şarj destekleyen 4050 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun fiyatı Çin'de 19.999 yuan ancak henüz şirketin anavatanında satın alınamıyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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