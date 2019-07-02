Xiaomi, Lansman Öncesinde CC9 ve CC9e'nin İki Yeni Görselini Paylaştı

Xiaomi, bugün (2 Temmuz) Çin'de gerçekleştireceği etkinlikle birlikte mi CC9 ve mi CC9e cihazlarını tanıtacak. Tanıtım öncesinde hayranların heyecanını artırmak için Weibo'dan paylaşım yapan Xiaomi, iki cihazını da yan yana koyarak bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta görülebildiği üzere iki cihazın da arkasında ışığın gelişine göre değişiklik gösterebilen bir tasarım tercih edilmiş. Tabii ki telefona gelen ışığın yönü değiştiği zaman arkadaki görüntü de değişiklik gösterecektir ancak arka panelin geçişli bir renge ve yansımalı bir yüzeye sahip olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz.

Xiaomi'nin Meitu iş birliğiyle gerçekleştirdiği ilk telefonlar olan CC9 ve CC9e, selfie odaklı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun Meitu'ya özel bir sürümünün de gelmesi bekleniyor.

Xiaomi, CC9 ve CC9e'nin avucunuza tam oturacak 3B cam gövdeleri olacağını belirtti. CC9'un 6,39 inçlik Full HD+ OLED bir ekranla gelmesi beklenirken; CC9e'nin 6,08 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor. İki cihazın da Android 9 tabanlı MIUI 10 kullanacağı da edindiğimiz bilgiler arasında bulunuyor.

Şu an için elimizde bulunan bilgilerin kesinliği bulunmasa da bugün gerçekleştirilecek etkinlik itibarıyla tüm bilgiler Xiaomi tarafından açıklanacak.