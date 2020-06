Xiaomi'den Pop-Up Selfie Kameralı Telefon Patenti Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Xiaomi pop-up selfie kameralı telefon patenti aldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Xiaomi pop-up selfie kameralı telefon patenti aldı. Xiaomi, pop-up selfie kameralı telefon patenti tasarımı ile kendisini gösteriyor. İşte Xiaomi'nin aldığı yeni telefon patenti.

Xiaomi, Pop-Up Selfie Kameralı Telefon Patenti Aldı

Gsmarena'nın aktardığı bilgiye göre, şirketin patent başvurusunu pop-up kameralı telefonların yükselişte olduğu 2018 yılında yaptığı açıklandı. Xiaomi'nin aldığı akıllı telefon patentinde 3 adet arka kamera sensörü bulunuyor. Cihazın muhtemel bir şekilde amiral gemisi olduğu da yine söylentiler arasında yer almakta.

Şirketin yeni cihazı piyasaya sunup sunmayacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Patent görsellerinden anlaşılacağı üzere yeni akıllı telefon piyasaya sürülür ise Type-C bağlantı portuna sahip olacak. Cihazın alt tarafında hoparlör bulunacak.

Hemen aşağıdan Xiaomi'nin aldığı patente göz atabilirsiniz.

Xiaomi Files New Pop-Up Mobile Patent. I Think This One Will Launch Around 15-17K. pic.twitter.com/Sy4127AkPQ

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 10, 2020

Xiaomi geçtiğimiz günlerde Huawei Mate Xs'e benzeyen bir katlanabilir akıllı telefon patenti almıştı. Sizler Xiaomi'nin yeni aldığı patent hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!