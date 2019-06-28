Xiaomi CC9'un Özellikleri ve Tasarımı Onaylandı
Xiaomi'nin gençleri hedef alarak geliştirdiği telefonları CC9 ve CC9e'nin özellikleri TENAA tarafından onaylandı.
Xiaomi'nin yeni CC serisinin ilk modelleri olmaya hazırlanan CC9 ve CC9e, geçtiğimiz hafta resmen onaylanmıştı. Meitu ile ortak geliştirilen telefonlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgilerin başındaysa TENAA sertifikaları geldi.
Telefonların TENAA'da doğrulanan özellikleri şu şekilde oldu:
Xiaomi CC9 (model kodu M1904F3BT):
6,39 inçlik ekrana gömülü parmak izi okuyuculu FHD+ AMOLED ekran
Qualcomm Snapdragon 730 SoC
Bellek: 4 + 64, 6 + 128 ve 8 + 256 GB
48 MP ana kamera
32 MP ön kamera
3.940 mAh batarya
Android 9 Pie tabanlı MIUI 10
Boyutlar: 156,8x74,5x8,67 mm
Renk seçenekleri: Siyah, kırmızı, mavi, pembe, beyaz, yeşil, mor gri
Xiaomi CC9e (model kodu M1906F9SC):
6,08 inç ekran
3.940 mAh batarya
Dual SIM/ Dual Standby
Android 9 Pie tabanlı MIUI 10
Boyutlar: 153,48x71,85x8,5 mm
Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi CC9'un aynı zamanda 'Meitu Custom Edition' sürümüyle birlikte çıkacağını düşündüğünü belirtti. Özel renk seçeneklerini içerecek bu model 8 GB RAM + 256 GB dahili hafızayla birlikte gelecek.
Telefonların resmi tanıtım etkinliğinin 2 Temmuz tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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