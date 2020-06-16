Xbox Smart Delivery Destekleyen Oyunların Listesi
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Xbox Smart Delivery Destekleyen Oyunların Listesi

Çıkışına az bir zaman kalmış olan Xbox Series X için yeni detaylar paylaşılmaya devam ediliyor. Microsoft, Xbox Smart Delivery destekleyen oyunların güncel listesini yayınladı.

Xbox Smart Delivery Destekleyen Oyunların Listesi
16.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:45

Çıkışına az bir zaman kalmış olan Xbox Series X için yeni detaylar paylaşılmaya devam ediliyor. Microsoft, Xbox Smart Delivery destekleyen oyunların güncel listesini yayınladı.

Xbox Smart Delivery Nedir?

Xbox Series X konsolu hakkında birçok tanıtım yapılmıştı. Bu tanıtımların arasında en fazla dikkat çekenlerden bir tanesi de Xbox Smart Delivery (Xbox Akıllı Teslimat) teknolojisi oldu. Bu teknoloji, hem şimdiki hem de yeni nesli kapsayacak. Destekleyen bir oyunun Xbox One versiyonunu aldıktan sonra yeni nesle geçiş yaptığınız zaman, Xbox Series X versiyonuna ek bir ücret ödemeden sahip olabileceksiniz. Güzel olan yanı ise kayıt dosyalarınızın da aktarılacak olması. Yani herhangi bir kayıp yaşamamış olacaksınız.

Bu teknoloji, dijital oyunların yanı sıra kutulu oyunlar için de geçerli olabilecek. Ne var ki, bu noktada geliştiricilerin veya yayıncıların kararı büyük rol oynayacak. Yani bütün dijital ve kutulu oyunların bu teknolojiyi desteklemesini beklememek lazım.

Microsoft tarafından yapılan yeni açıklamaya bağlı olarak, Xbox Smart Delivery teknolojisinin Xbox Game Pass ve geriye uyumlu oyunlarda da kullanılacağı onaylandı. Eğer Xbox One konsolunuzda geriye uyumluluk kütüphanesinden bir oyun veya oyunlar almışsanız, kaydettiğiniz aşama Xbox Series X konsoluna taşınacak. Hem de herhangi bir kaybınız olmaksızın.

Xbox Smart Delivery, Optimized for Xbox Series X etiketi taşıyan tüm Xbox Game Studios oyunlarında bulunacakken üçüncü parti geliştiricilerin ve yayıncıların ise seçimine bağlı olarak desteklenecek. Microsoft tarafından verilen bilgiler kapsamında bu teknolojiyi destekleyen oyunların bir kaçını öğrenmiştik. Cyberpunk 2077, Gears 5 ve Halo Infinite, ilk açıklanan oyunlar olmuşlardı. Dün ise halihazırdaki tüm oyunların listesi yayınlandı.

Xbox Smart Delivery Destekleyen Tüm Oyunlar

Aşağıdaki listeye baktığımızda, Assassin's Creed Valhalla ve Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 gibi önemli yapımların da yer aldığını görebiliyoruz. Bunların yanı sıra DiRT 5, Chorus, Scarlet Nexus ve Second Extinction gibi son Inside Xbox programında duyurulan oyunların da adı geçiyor.

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin's Creed Valhalla

Destiny 2

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal: Hellslinger

Kaynak: Tamindir

Manşet

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