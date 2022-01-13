Oynaması ücretsiz Forza oyunu kapatılacak

İlk olarak 2018 yılında Miami Street olarak piyasaya sürülen Forza Street, 2019 yılında Windows 10'a Forza Horizon'ı oynamak için gerekli sistem gereksinimlerine sahip olmayan oyuncular için çıkış yaptı.

Forza Street, piyasaya sürüldükten 3 yıl sonra kapanacağını açıkladı. Geliştirici ekip Turn 10 Studios, "yeni ve heyecan verici Forza deneyimlerine" odaklanabilmeleri için stüdyonun kapatılmasına karar verdiklerini açıkladı ve bu zamana kadar mobil yolculuğuna dahil olan herkese teşekkür etti.

Forza Street, 2022 İlkbaharında kapanacağı açıklanırken, son 30 gün içinde oyuncular tarafından yapılan tüm satın alımlar otomatik olarak iade edilecek.

Geliştirici ekip, "Forza Street'e zamanlarını, geri bildirimlerini ve özverilerini veren tüm oyunculara teşekkür ederiz", diye yazdı. "Forza serisi için en büyük hedefimiz, arabaları seven küresel bir oyuncu topluluğunu teşvik etmektir. Forza Street, Forza'ya yepyeni bir oyuncu seti getirdi ve sizden bir ton öğrendik." Sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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