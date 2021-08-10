Xbox, Gamescom 2021 yayın tarihini duyurdu! Gamescom 2021'de hangi oyunlar gösterime girecek?
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Xbox, Gamescom 2021 yayın tarihini duyurdu! Gamescom 2021'de hangi oyunlar gösterime girecek?

Xbox, Gamescom 2021 yayın tarihini duyurdu! Gamescom 2021'de hangi oyunlar gösterime girecek?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Bu ayın sonlarına doğru gerçekleşmesi planlanan Gamescom 2021 etkinliğinde yer alacak Xbox'ın, Forza Horizon 5 ve Halo Infinite'ı detaylı bir şekilde tanıtması bekleniyor.

24 - 26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden Gamescom'da birçok oyun geliştirici şirket yer alacak.

Activision'dan Bethesda'ya, Bandai Namco'dan Ubisoft'a kadar popüler 19 şirket Gamescom 2021'de projeleri ile ilgili sunumlar yapacak. Geçtiğimiz aylarda etkinliğin COVID-19 sebebiyle hibrit bir şekilde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Almanya'nın Köln şehrindeki Koelnmesse sergi merkezinde düzenlenmesi planlanan etkinlik son alınan kararın ardından tamamen online olarak gerçekleştirilecek.

Xbox, Gamescom 2021 yayın tarihini duyurdu! Gamescom 2021'de hangi oyunlar gösterime girecek?

FORZA HORIZON 5 VE HALO INFINITE GAMESCOM 2021'DE GÖSTERİME GİRECEK!

Etkinliğe katılım sağlayacak bir diğer büyük marka ise Xbox. Xbox ayrıca açılış gününden önce mevcut ve önceden duyurulan oyunlar için yeni içerikler gösterecek. Xbox Series X|S ve Microsoft Windows için duyurulan Forza Horizon 5 ve Halo Infinite'ın Gamescom 2021'de detaylı bir şekilde gösterime girmesi bekleniyor.

Xbox bir blog gönderisinde, "Bu sonbaharda Xbox'a, aylık abonelik hizmetimiz Game Pass'e ve bazı üçüncü taraf ortaklarımızla birlikte daha önce duyurulan Xbox Game Studios oyunlarımızın bazıları için kapsamlı bir tanıtım izleyeceksiniz" açıklamasını yaptı.

Bu açıklamaya göre, Xbox etkinlik kapsamında yeni oyunlar göstermeyecek fakat Forza Horizon 5 ve Halo Infinite'ten yeni içerikler tanıtacak.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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