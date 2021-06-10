Xbox Game Pass Ultimate kullanıcılarına 30 günlük Disney+ üyeliği hediye ediliyor
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Xbox Game Pass Ultimate kullanıcılarına 30 günlük Disney+ üyeliği hediye ediliyor

Xbox Game Pass Ultimate kullanıcılarına 30 günlük Disney+ üyeliği hediye ediliyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Xbox Game Pass Ultimate üyelerinin dikkatine

Dünyanın en iyi oyun servis sistemlerinden biri olan Xbox Game Pass, Disney+ yapımlarının giderek popüler hale geldiği dönemde daha önce gerçekleştirdiği işbirliği modelini tekrarladıklarını açıkladı. Ultimate üyeliği ile birlikte oyunculara 30 günlük Disney+ erişimi hediye edilecek. Microsoft'un markasını genişletmek için Electronic Arts gibi birçok oyun şirketinin  yanında dizi-film platformlarıyla kurduğu ilişki takdir edilesi.

Oyuncular bugünden itibaren Ultimate üyeliğinin yanında Disney+ hediyesini talep edebilecek. 'Loki' de dahil olmak üzere Disney+ bünyesindeki tüm dizi ve filmlere erişebilecek. Xbox konsolunuz, IOS-Android uygulamanız veya Xbox Game Pass'in PC uygulaması üzerinden hediye üyeliğinizi alabilirsiniz. Talep oluşturduğunuz zaman Disney+ üyeliğinizi aktif etmek için bir siteye yönlendirileceksiniz. Xbox Game Pass Ultimate kullanıcıları Eylül ayının son gününe kadar söz konusu avantajdan yararlanabilir.

Aylık 44.99 TL'den satışa sunulan Game Pass Ultimate içerisinde piyasaya yeni çıkan oyunlar, Xbox Live Gold ve EA Play'in yanı sıra bulut oyunları ve çeşitli indirimleri de bünyesinde barındırıyor.

Kaynak: Playerbros

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