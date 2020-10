Xbox Game Pass Ultimate EA Play'e ne zaman gelecek? EA Play ücreti, EA Play nedir? Xbox Game Pass Nedir? EA Play Xbox Game Pass oyunları

EA Play'in adının değişmesiyle geliştirilmeye devam ediyor. EA Play'de pek çok yenilik ve yeni fiyat etiketi oyuncuları bekliyor. Xbox Game Pass Ultimate EA Play'e ne zaman gelecek? EA Play ne kadar?

Eylül ayında Microsoft tarafından duyurulan Xbox Game Pass Ultimate hizmeti ile ilgili detaylar arasında EA Play ile ilgili ayrıntılar da yer almıştı. EA Play nedir? Xbox Game Pass Nedir? EA Play Xbox Game Pass oyunları

XBOX GAME PASS ULTIMATE EA PLAY'E NE ZAMAN GELECEK?

Yeni nesil konsollar (Xbox Series X ve Xbox Series S) 10 Kasım 2020 tarihi itibari ile ülkemizde satışa sunulacak. Ön siparişi açılan konsollarda kullanılabilecek olan Xbox Game Pass Ultimate ve EA Play hizmetleri 10 Kasım tarihi itibariyle ulaşılabilir olacak. Abonelikler bu tarihte yapılabilir .

EA PLAY NEDİR?

EA Play, EA oyunları için vazgeçilmez adreslerden biridir. EA oyunlarına sahip olmak isteyenler için kullanışlı ve avantajlı bir platformdur. Ayrıca, en sevdiğiniz EA oyunlarından çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Abonelik ile birçok ödüle, özel denemeye ve indirime sahip olabilirsiniz.

31 Ağustos itibariyle ülkemizde kullanıma açılmıştır.

EA PLAY NELERİ KAPSAR?

Özel görevleri ve ödülleri, üyelere özel içerikleri, yeni oyunların erken erişimlerini ve en iyi oyunlardan oluşan kütüphaneye erişebilirsiniz.

Seçilmiş yeni oyunlar yayınlanmadan önce 10 saate kadar oynayabilirsiniz.

Electronic Arts'ın gözde serilerinden ve oyunlarından oluşan koleksiyona sınırsız erişimle daha fazla oyun oynayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni çıkan oyunları EA Play kullanıcıları 10 saat boyunca deneme süresi ile oynayabilirler. Eğer, abone bir oyunun tam sürümünü ve DLC paketlerini satın almak isterse, %10 gibi bir indirimle kalıcı olarak kütüphanesine ekleyebilir.

EA PLAY ABONELİK FİYATI

EA Play abonelik fiyatı iki farklı şekilde sunulmaktadır:

Aylık 29,00 TL

Yıllık 169,00 TL

XBOX GAME PASS ULTIMATE OYUNLARI

SOULCALIBUR VI

Dövüş oyunu serileri arasında önemli bir yere sahip olan ve silah tabanlı olan Soulcalibur serisinin yeni oyunu yeni dövüş mekaniği ile geri dönüş yapmıştı. Düşmanın saldırısını bloke edip karşı saldırı yaptığınız Reversal Edge, geçici güç takviyesi imkanı sunan Soul Charge ve Lethal Hits ile kombo hasarları verebildiğiniz yeni oyun, hikaye modunun yanı sıra çevrimiçi modlar da sunuyor. Ayrıca Witcher serisinden Geralt ağabeyimizin de konuk oyuncu olarak dövüşlere katıldığını belirtelim.

Out of the Park Baseball 21

Out of the Park Baseball 21, Out of the Park Developments tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış ve simülasyon, spor ve strateji türlerini bir araya getiren oyun oluyor. Serinin önceki oyunlarına göre oynanışta daha fazla derinlik ve özelleştirme sunuyor. Bunun yanı sıra hayranları kadar yeni tanışan oyuncular için de yönlendirmeli bir deneyim sunuyor. İster çevrimdışı isterseniz de çevrimiçi oynayabilmeniz mümkün oluyor.

CrossCode

Secret of Mana ve Legend of Zelda serilerinden esinlenilerek geliştirilmiş olan CrossCode, yakın bir gelecekte geçen eski tarz aksiyon içerikli Rol Yapma Oyunu. İlerleyişiniz boyunca çok çeşitli düşmanlar ile başa çıkmak zorunda kalmanın yanı sıra, birçok bulmacayı çözmenizin gerekeceği zindanlar araştıracak, araştırma görevlerini yerine getirecek ve yeni dövüş yetenekleri açabileceksiniz.

Fallout 76

Fallout 76, seride çevrimiçi çok oyunculu rol yapma oyunu türüne girişin yapıldığı ilk oyundu. Bethesda Softworks için bir kabus olmasıyla birlikte, halen teknik sorunlarından tam anlamıyla arınabilmiş değil. Büyük savaşın yirmi beş yıl sonrasında geçiyor. Vault 76'nın açılması ile hayatta kalmayı başaranlar Appalachia haritası üzerinde seyahat ederek toplumu yeniden oluşturmaya çalışıyorlar.

Serideki en büyük ve en dinamik dünyaya sahip olan Fallout 76 oyununda, diğer oyuncular ile birlik oluşturmanın yanı sıra tek başınıza da oynamanız mümkün oluyor. Geçtiğimiz aylarda eklenen Wastelanders güncellemesi ile yapay zeka karakterlerin de geri dönüş yaptığını belirtelim.

Son olarak, 15 Temmuz 2020 itibarıyla altı oyun daha Xbox Game Pass servisinden ayrılacak. Bunlardan üç tanesi hem PC hem de Xbox One platformlarından ortak seçilmişken, geri kalan üç tanesi PC platformundan ayrılacak. Tam liste için aşağıya bakabilirsiniz.

Fifa

Star Wars Battlefront

Need for Speed

Battlefield

Titanfall 2

Blazing Chrome

Dead Rising 4

Metal Gear Solid V

Timespinner

Unavowed

Undertale

EA PLAY AVANTAJLARI NELERDİR?

EA Play Kullanıcıların sahip olacağı pek çok fırsat vardır. Bunları şu şekilde ele alabiliriz:

Bağlılık Ödülleri: Kazanılan özel ödüller ile koleksiyon oluşturma

Kazanılan özel ödüller ile koleksiyon oluşturma Seçilmiş yeni EA oyunlarını ilk 10 saate kadar ücretsiz deneme

EA'in sevilen oyunlarına anında erişim

Tam sürüm oyunlardan DLC'lere kadar dijital EA alışverişlerinizde %10 indirimden faydalanın

XBOX GAME PASS NEDİR?

Xbox Game Pass Ultimate ile EA Play aslında bir oyun kütüphanesidir. Bu oyun kütüphanesini hem bilgisayarınızda hem de oyun konsolunda kullanabilirsiniz.

Xbox Game Pass aylık 29,99 TL

Xbox Game Pass Ultimateaylık 44,99 TL (Xbox Game Pass Ultimate versiyonu içerisinde aylık 29,99 TL değerinde olan Gold versiyonu yer almaktadır.)