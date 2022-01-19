Xbox Game Pass'in güncel abone sayısı açıklandı!

Xbox Başkanı Phil Spencer, Microsoft'un abonelik hizmetine mümkün olduğunca çok Activision Blizzard oyunu eklemeyi planladığını söyledi. Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın lamasıyla ilgili paylaşılan haberlerin yanı sıra, Xbox Game Pass'in büyük başarıya doğru koştuğu belirtildi. Xbox Game Pass'in şu anda 25 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

Spencer, "Kapanışta, Xbox Game Pass ve PC Game Pass'te, Activision Blizzard'ın inanılmaz kataloğundan hem yeni oyunlar hem de mevcut oyunlar için elimizden geldiğince çok Activision Blizzard oyununu sunacağız." ifadelerine yer verdi. "Ayrıca Game Pass'in şu anda 25 milyondan fazla abonesi olduğunu duyurduk. Her zaman olduğu gibi, Game Pass'e daha fazla değer ve daha fazla harika oyun eklemeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

25 milyon abone, Microsoft için yüklü bir aylık gelir sağlıyor, ancak daha da etkileyici olan, sadece bir yıl kadar önce 18 milyon aboneye sahipti. Bu sayı tırmanmaya devam edecek ve muhtemelen hızlanacak, özellikle de Microsoft gelecekteki bazı Call of Duty veya Overwatch 3'ün bir konsoal özel olacağına karar verirse, Xbox Game Pass abone sayısı daha da artacaktır.

XBOX GAME PASS KAÇ TL?

Game Pass Ultimate (PC & Konsol) – 44,99 TL/ay

PC Game Pass – 29,99 TL/ay

Konsol Game Pass – 29,99 TL/ay

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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