Xbox Game Pass'e Final Fantasy XIII ve yedi adet oyun daha ekleniyor
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Xbox Game Pass'e Final Fantasy XIII ve yedi adet oyun daha ekleniyor

Xbox Game Pass'e Final Fantasy XIII ve yedi adet oyun daha ekleniyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Eylül ayında Microsoft Xbox Game Pass'e sekiz adet oyun ekleniyor. Bunların arasında 2014 yılında çıkmış fantezi RPG oyunu olan Final Fantasy XIII yer alıyor.

Xbox Game Pass, kütüphanesini her ay genişletmeye devam ediyor. Bu ay sekiz adet oyun ekleniyor fakat yedi adet oyun da Eylül ayında Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılıyor bunların arasında Red Dead Online ve Forza Motorsport 7'de var.

Geçen hafta çıkan Surgeon Simulator 2, The Artful Espace ve erken erişim oyunu olan Craftopia'da Game Pass Kütüphanesine ekleniyor.

XBOX GAME PASS'E EKLENECEK OYUNLAR

  • Craftopia (Bulut, Konsol, PC) – 2 Eylül
  • Final Fantasy XIII (Konsol ve PC) – 2 Eylül
  • Signs of the Sojourner (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Eylül
  • Surgeon Simulator 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Eylül
  • Crown Trick (Konsol ve PC) – 7 Eylül
  • Breathedge (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Eylül
  • Nuclear Thorne (Konsole ve PC) – 9 Eylül
  • The Artful Escape (Konsol ve PC) – 9 Eylül

XBOX GAME PASS'TEN ÇIKARILACAK OYUNLAR

  • Red Dead Online (Bulut ve Konsol) – 13 Eylül
  • Company of Heroes 2 (PC) – 15 Eylül
  • Disgaea 4 (PC) – 15 Eylül
  • Forza Motorsport 7 (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Eylül
  • Hotshot Racing (Bulut ve Konsol) – 15 Eylül
  • The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Eylül
  • Thronebreaker: The Witcher Tales (Bulut ve Konsol) – 15 Eylül
Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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