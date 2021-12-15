Xbox Game Pass'e Aralık ayında gelecek oyunlar duyuruldu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Yakında Xbox Game Pass'e Mortal Kombat 11, The Gunk, Broken Age ve daha fazlası geliyor.
Microsoft Xbox 2021 yılını Xbox Game Pass'e gelecek 11 adet oyun ile kapatmayı düşünüyor. Xbox Aralık ayının başlarında ilk iki hafta Xbox Game Pass'e gelecek Halo Infinite, Aliens: Fireteam Elite gibi oyunları açıklamıştı. Şimdi ise 15-16 Aralık tarihleri arasında Xbox Game Pass'e gelecek 11 yeni oyunu açıkladılar.
Xbox Game Pass aboneleri bu hafta Mortal Kombat 11, The Gunk, Broken Age ve daha fazlasını Game Pass abonelerine ücretsiz olarak veriyor.
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- Among Us (Bulut) - 15 Aralık
Lake (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık
- Firewatch (Bulut, Konsol, ve PC) -16 Aralık
- Broken Age (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık
- Ben 10: Power Trip (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık
- Mortal Kombat 11 (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık
- The Gunk (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık
- Race with Ryan (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık
- Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık
- Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Bulut, Konsol ve PC) – 16 Aralık
- Transformers: Battlegrounds (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık
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