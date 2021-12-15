Xbox Game Pass'e Aralık ayında gelecek oyunlar duyuruldu

Microsoft Xbox 2021 yılını Xbox Game Pass'e gelecek 11 adet oyun ile kapatmayı düşünüyor. Xbox Aralık ayının başlarında ilk iki hafta Xbox Game Pass'e gelecek Halo Infinite, Aliens: Fireteam Elite gibi oyunları açıklamıştı. Şimdi ise 15-16 Aralık tarihleri arasında Xbox Game Pass'e gelecek 11 yeni oyunu açıkladılar.

Xbox Game Pass aboneleri bu hafta Mortal Kombat 11, The Gunk, Broken Age ve daha fazlasını Game Pass abonelerine ücretsiz olarak veriyor.

Among Us (Bulut) - 15 Aralık

Lake (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık

Firewatch (Bulut, Konsol, ve PC) -16 Aralık

Broken Age (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık

Ben 10: Power Trip (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık

Mortal Kombat 11 (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık

The Gunk (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık

Race with Ryan (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık

Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Bulut, Konsol ve PC) – 16 Aralık

Transformers: Battlegrounds (Bulut, Konsol, ve PC) - 16 Aralık

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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